Fabian Ruiz dopo la finale | Partita incredibile auguro il meglio all’Inter

Prima Champions League in carriera per Fabian Ruiz, che dopo la finalissima ha espresso tutta la sua gioia, augurando comunque il meglio all’Inter. Gioia irrefrenabile per il PSG, che nella maniera più eclatante possibile conquista la prima Champions League della sua storia. Sconfitta, anzi surclassata, l’ Inter di Simone Inzaghi, travolta con un netto 5-0. Oltre che per il club della capitale francese, è il primo trionfo europeo anche per tantissimi giocatori in rosa. Tra questi anche l’ex Napoli Fabian Rui z, che ha commentato la gara in mixed zone augurando il meglio all’Inter. Di seguito le sue parole. 🔗 Leggi su Internews24.com