Domenica 1 giugno 2025, non perdere il Gran Premio di Spagna di F1 in diretta su TV8! Un evento che celebra la storia del motorsport, giunto alla sua cinquantacinquesima edizione e che da oltre trent'anni si svolge a Montmelò. Ma attenzione: il circuito sta per cambiare sede e Madrid si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Scopri chi conquisterà la vittoria in questo imperdibile appuntamento!

Il Gran Premio di Spagna 2025 di F1 avrà luogo nel pomeriggio di domenica 1 giugno. Sarà la cinquantacinquesima edizione iridata dell’appuntamento, disputatosi in cinque differenti circuiti. Dal 1991 a oggi, la competizione si è però sempre tenuta al Montmelò, edificato alle porte di Barcellona. L’impianto dovrà però cedere il testimone a Madrid dal 2026. Il layout è complessivamente fedele a quello originario, poiché di modifiche se ne sono registrate davvero poche nell’arco di 35 anni. Anzi, in alcuni casi si è tornati indietro nel tempo, annullando letteralmente il cambiamento effettuato. L’esempio più eclatante è quello del tratto finale, con l’eliminazione dell’anacronistica e assurda chicane prima dell’ultima curva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 su TV8 oggi, GP Spagna 2025: orario gara, programma in chiaro

