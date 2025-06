F1 | Spagna; vince Piastri terza la Ferrari di Leclerc

Il Gran Premio di Spagna ha sancito una straordinaria doppietta McLaren, con Oscar Piastri che si è imposto in una corsa emozionante. In un contesto di rinnovato entusiasmo per la scuderia britannica, il podio di Charles Leclerc rappresenta un segnale di speranza per la Ferrari. Questo risultato evidenzia un campionato F1 sempre più competitivo, dove i giovani talenti stanno cambiando le regole del gioco. Chi sarà il prossimo protagonista?

Doppietta McLaren nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona, vince la gara Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris. Sul podio anche la Ferrari di Charles Leclerc. Settima l'altra Rossa di Lewis Hamilton.

Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7°; GP Spagna 2025 – Griglia di partenza: Piastri in pole, 2 decimi su Norris! Hamilton 5°, Leclerc 7°; ++ F1: Spagna; vince Piastri, terza la Ferrari di Leclerc ++; Formula 1, GP di Spagna: Piastri in pole, Hamilton (Ferrari) quinto, sesto l’italiano Antonelli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, Gp Spagna 2025: doppietta McLaren. Vince Piastri davanti a Norris, terzo Leclerc

Riporta lapresse.it: Doppietta McLaren nel Gp di Spagna 2025 sul circuito di Barcellona: torna alla vittoria l'australiano Oscar Piastri che parte dalla pole position e domina la ...

F1, Piastri domina il GP di Spagna e risponde a Norris. Leclerc sul podio, Verstappen penalizzato

Si legge su oasport.it: Oscar Piastri completa l'opera e vince con merito il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Il ...

Risultati Completi F1 | Gran Premio di Spagna: Piastri P1 davanti a Norris e Leclerc, Verstappen P10

Da msn.com: Oscar Piastri ha conquistato la sua quinta vittoria della stagione 2025 di Formula 1 al Gran Premio di Spagna, vincendo dalla pole position davanti a Lando Norris e Max Verstappen. La battagli ...