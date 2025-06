F1 Piastri trionfa anche in Spagna | per Leclerc è podio

Oscar Piastri conquista la vittoria nel GP di Spagna, consolidando il suo talento emergente in una Formula 1 sempre più competitiva. Charles Leclerc, con la Ferrari, si piazza al terzo posto, un segnale di speranza per i tifosi. Questo podio giunge in un momento cruciale: le nuove normative sulle ali promettono di rivoluzionare le performance. Chi avrà la meglio negli appuntamenti futuri? La suspense è alle stelle!

Oscar Piastri vince il GP di Spagna di F1, Charles Leclerc chiude al terzo posto con la Ferrari. Si è concluso il nono appuntamento stagionale di F1. Il GP di Spagna era da molti cerchiato di rosso sul calendario per il cambio della normativa relativa alla flessione delle ali anteriori. I valori in campo, però, in qualifica, non sono cambiati. Piastri e Norris sono partiti dalla prima fila. Alle loro spalle Verstappen e Russell. Hamilton è scattato dalla quinta posizione al fianco di Antonelli in sesta, mentre Leclerc è partito dalla settima casella. F1, il risultato della gara: vince Piastri, completano il podio Norris e Leclerc. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - F1, Piastri trionfa anche in Spagna: per Leclerc è podio

