F1 Piastri domina il GP di Spagna e risponde a Norris Leclerc sul podio Verstappen penalizzato

Oscar Piastri ha lasciato il segno nel Gran Premio di Spagna 2025, conquistando un meritato trionfo e rispondendo così a Norris. In una stagione già intensa, il giovane australiano ottiene il suo quinto successo e un hat-trick straordinario. Con Leclerc sul podio e Verstappen penalizzato, la competizione si fa sempre più accesa. Sarà interessante vedere come reagiranno i rivali; la battaglia per il titolo è appena iniziata!

Oscar Piastri completa l’opera e vince con merito il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento della stagione per il Mondiale di Formula Uno. Il pilota australiano ha disputato un weekend praticamente perfetto al Montmelò, ottenendo il quinto successo dell’anno e firmando inoltre il suo secondo hat-trick (pole, vittoria e giro più veloce) in carriera dopo Sakhir. Piastri risponde così al compagno di squadra Lando Norris (oggi secondo e mai realmente in grado di mettere sotto pressione il nativo di Melbourne, dopo aver perso una posizione al via da Max Verstappen) e consolida la sua leadership nel campionato, riportandosi a +10 sull’inglese e volando inoltre a +49 su un Verstappen che vede sfumare il podio proprio negli ultimi giri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Piastri domina il GP di Spagna e risponde a Norris. Leclerc sul podio, Verstappen penalizzato

