F1 pagelle GP Spagna 2025 | Hamilton il peggiore Leclerc oltre i limiti Ferrari Verstappen pasticcia

Il GP di Spagna 2025 ha riservato sorprese: Oscar Piastri brillato con un 9, dimostrando che il talento giovane può sovvertire le gerarchie della F1. In un contesto di cambiamenti e nuove strategie, Hamilton e Leclerc si sono trovati a fronteggiare difficoltà inaspettate, mentre Verstappen ha commesso errori decisivi. Questa gara segna una chiara tendenza verso la freschezza e l'innovazione nel motorsport. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

PAGELLE GP SPAGNA 2025. OSCAR PIASTRI (McLaren) 9: una gara impeccabile, condotta quasi in totale serenità. Parte davanti, tiene la prima posizione e se ne va. L'australiano non lascia la minima speranza agli avversarie in nessun momento della corsa. Mantiene sempre un ampio margine su tutti e, anche in occasione della ripartenza dopo la Safety Car, non concede nulla a Lando Norris. Vittoria pesantissima per la classifica generale. LANDO NORRIS (McLaren) 6: fa il minimo sindacale. Secondo al via, secondo al traguardo. Parte male e viene subito infilato da Max Verstappen. In quel momento capisce che la vittoria sarà impossibile e così è.

