F1 Oscar Piastri | Una gara grandiosa il modo giusto per rispondere al risultato di Monaco

Oscar Piastri ha brillato al GP di Spagna, rispondendo con stile al deludente risultato di Monaco. Con la sua quinta vittoria stagionale, il giovane australiano non solo conferma il suo talento, ma segna anche un momento cruciale per la McLaren in un campionato sempre più competitivo. L’incertezza sul futuro di Verstappen, penalizzato, rende questo successo ancora più significativo. Siamo solo all'inizio della lotta per il titolo!

L’australiano Oscar Piastri ha fatto suo il GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Dalla pole-position, il pilota della McLaren ha ottenuto la quinta vittoria stagionale, precedendo il compagno di squadra, Lando Norris, e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Una gara piuttosto convulsa con Max Verstappen penalizzato di 10? e arretrato in decima piazza. Sesta l’altra Rossa del britannico Lewis Hamilton. Ritiro per Kimi Antonelli (Mercedes). Grande soddisfazione per Piastri, che in questo modo ha rafforzato la propria leadership in vetta alla classifica mondiale: “ È stata un po’ una sorpresa vedere Verstappen tentare la carta delle tre soste, ma alla fine non ha pagato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Una gara grandiosa, il modo giusto per rispondere al risultato di Monaco”

Leggi anche Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Oscar Piastri, protagonista indiscusso del Trofeo Bandini, ha vissuto una giornata da star, circondato da affetto e passione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7°; Formula 1: risultato prove libere Gp di Spagna 2025. Orari gara in diretta tv e streaming; Il pilota inglese su Mclaren resta leader della Classifica Piloti; GP Spagna 2025 – Classifica FP2: Piastri comanda davanti a Russell e Verstappen, Leclerc 5° a mezzo secondo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

F1 | McLaren, Piastri: “Weekend incredibile, contento della reazione dopo Monaco”

Scrive f1grandprix.motorionline.com: Weekend da incorniciare per Oscar Piastri. L'australiano è stato protagonista di una prestazione perfetta tra qualifica e gara che ha eprmesso all'81 di conquistare sia la pole position al sabato che ...

F1: in Spagna vince Piastri, terza la Ferrari di Leclerc

Come scrive ansa.it: Doppietta McLaren nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona, vince la gara Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Lando Norris. Sul podio anche la ...

F1, Oscar Piastri: “Una gara grandiosa, il modo giusto per rispondere al risultato di Monaco”

Lo riporta oasport.it: L'australiano Oscar Piastri ha fatto suo il GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Dalla pole-position, il pilota della McLaren ha ...