F1 ordine di arrivo Gp Spagna La nuova classifica del Mondiale

Oscar Piastri conquista il GP di Spagna, segnando una svolta per la McLaren e accendendo le speranze di un campionato avvincente! Con la vittoria nel nono appuntamento del Mondiale, l’australiano si posiziona in prima linea, creando una rivalità affascinante con il compagno Lando Norris. E mentre Charles Leclerc si conferma tra i top, la battaglia per il titolo si fa sempre più intensa. Chi sarà il prossimo a sfidare i due piloti in ascesa?

(Adnkronos) – Oscar Piastri domina con la sua McLaren sul circuito del Montmelò e vince il Gp di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'australiano chiude davanti al compagno di squadra Lando Norris e ora ha 10 punti di vantaggio sul compagno di squadra nella classifica piloti. Chiude terzo Charles Leclerc

Leggi anche MX2, Adamo si difende in Spagna e mantiene in equilibrio il Mondiale - Nel recente Gran Premio di Spagna 2025, l'MX2 Adamo ha dimostrato grande abilità e determinazione, difendendo con successo la sua posizione nel campionato mondiale.

