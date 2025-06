F1 ordine di arrivo Gp Spagna La nuova classifica del Mondiale

Oscar Piastri stravince il GP di Spagna, regalando a McLaren una giornata da incorniciare! Con la sua vittoria, il giovane australiano non solo brilla nella classifica piloti, ma segna anche un momento cruciale per la scuderia che sta risorgendo nel mondiale. Lando Norris, secondo, dimostra che il team è pronto a tornare ai vertici, mentre Charles Leclerc sfrutta la safety car per un prezioso podio. La lotta si fa sempre più accesa!

(Adnkronos) – Oscar Piastri domina con la sua McLaren sul circuito del Montmelò e vince il Gp di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. L’australiano chiude davanti al compagno di squadra Lando Norris e ora ha 10 punti di vantaggio sul compagno di squadra nella classifica piloti. Chiude terzo Charles Leclerc, che sfrutta la safety car entrata in pista a pochi giri dalla fine. Quarto Russell, poi Hulkenberg e Hamilton. Decimo Verstappen, penalizzato di 10? per un contatto con Russell nel finale. Al momento, il podio del ferrarista è però sotto investigazione per un contatto con Verstappen. 🔗 Leggi su Seriea24.it

