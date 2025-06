F1 oggi Spagna 2025 | vince Piastri su Norris Leclerc sul podio ma a rischio penalizzazione La nuova classifica

Nel Gran Premio di Spagna 2025, Oscar Piastri ha dimostrato che la McLaren è più forte che mai, collezionando il quinto trionfo stagionale. L'emozione non finisce qui: Charles Leclerc, terzo sul podio, rischia una penalizzazione che potrebbe riaprire i giochi in classifica. Questo risultato sottolinea l'importanza delle nuove regole aerodinamiche, che stanno cambiando le dinamiche in pista e accendono la corsa al titolo! Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Barcellona 1 giugno 2025 - Dovevano cambiare le gerarchie nel Gran Premio di Spagna, dove le nuove regole sulle ali potevano mettere in discussione il primato McLaren. Così non è stato. Vince ancora la papaya di Piastri, quinto successo stagionale davanti a Norris. Conclude sul podio la Ferrari con Leclerc terzo, dopo la penalità di Verstappen, solo decimo per i 10'' assegnati dagli steward. Ma attenzione, perché anche sul monegasco pende la spada di Damocle di una possibile penalizzazione. I giudici stanno investigando sulla manovra con cui Charles ha passato l’olandese al termine della safety car a pochi giri dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1 oggi Spagna 2025: vince Piastri su Norris. Leclerc sul podio (ma a rischio penalizzazione). La nuova classifica

