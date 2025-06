F1 oggi si corre il Gp di Spagna – La gara in diretta

Oggi il GP di Spagna segna un momento cruciale per la Formula 1, con la McLaren di Oscar Piastri in pole position. Un evento che non solo accende l’adrenalina degli appassionati, ma riflette anche un trend di rinnovamento nel team che sta scommettendo su giovani talenti. Chi riuscirà a sorprendere e ribaltare le aspettative? Non perdere l’opportunità di vivere una gara che promette emozioni e colpi di scena.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista con il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Oggi, domenica 1 giugno, si corre alle 15 per il nono appuntamento del Mondiale. In pole position c'è la McLaren di Oscar Piastri, che partirà davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Red Bull del campione .

