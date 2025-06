F1 oggi GP Spagna 2025 | orario gara programma tv streaming differita in chiaro su TV8

Oggi è il giorno del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di F1 2025! La gara di Barcellona, con semaforo verde alle 15.00, promette sorprese e strategie avvincenti. In un contesto di crescente competitività, ogni pilota dovrà sfruttare al massimo la propria vettura e le gomme. Non perdere l’appuntamento in chiaro su TV8: la tensione e l'emozione della Formula 1 ti aspettano! Rimani sintonizzato!

Oggi, domenica 1° giugno, andrà in scena il GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Barcellona si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell'intera corsa. L'applicazione della nuova direttiva tecnica, legata alla flessibilità delle ali, non sembra proprio aver cambiato le ordine delle cose. McLaren a fare le voce grossa, con una prima fila occupata dall'australiano Oscar Piastri e dal britannico Lando Norris.

Nuovo blackout oggi in Spagna: in tilt i telefoni fissi e la rete internet

Oggi in Spagna si è verificato un nuovo blackout che ha causato il collasso dei telefoni fissi e della rete internet.

