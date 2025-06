F1 Nico Hulkenberg raggiante | Gara perfetta la safety ha cambiato le cose

Una domenica da favola per Nico Hulkenberg, protagonista di una gara perfetta al GP di Spagna! Con il quinto posto in tasca, il pilota della Kick Sauber Ferrari ha dimostrato che le sorprese sono sempre dietro l'angolo in Formula 1. La safety car ha stravolto le strategie, regalando colpi di scena indimenticabili. Questo risultato non solo riaccende le speranze di Hulkenberg, ma si inserisce in un mondiale 2025 sempre più imprevedibile e avvincente!

Una domenica da favola per Nico Hulkenberg. Non senza sorprese il pilota in forza alla Kick Sauber Ferrari ha terminato al quinto posto il GP della Spagna, appuntamento numero nove del Mondiale 2025 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana presso il mitico circuito di Montmelò (Barcellona). Nello specifico il tedesco si è tolto addirittura lo sfizio di sorpassare nelle battute finali anche la Ferrari di Lewis Hamilton, cedendo il passo solo alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, alla Rossa di Charles Leclerc e alla Mercedes di George Russell. Visibilmente soddisfatto, una volta approdato in zona mista il teutonico ha commentato la sua impresa: “ Oggi tutto è andato a posto: una buona partenza, un primo giro spettacolare, un bel recupero di posizioni, che sono state stato le fondamenta della gara – ha detto Hulkenberg – Una buona macchina, un buon ritmo, un buon bilanciamento e gli aggiornamenti che hanno dato i loro frutti, il che è stato molto divertente e bello da vedere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Nico Hulkenberg raggiante: “Gara perfetta, la safety ha cambiato le cose”

Le notizie più recenti da fonti esterne

F1, Nico Hulkenberg raggiante: “Gara perfetta, la safety ha cambiato le cose”

Secondo oasport.it: Una domenica da favola per Nico Hulkenberg. Non senza sorprese il pilota in forza alla Kick Sauber Ferrari ha terminato al quinto posto il GP della ...

F1 | Sauber: fondo e pance nuovi per cercare un carico più uniforme

Da msn.com: Sauber, così come quasi tutti gli altri team di F1, si è presentata al Montmelo di Barcellona con una nuova ala anteriore per rientrare nei parametri di flessione imposti dai nuovi controlli ...

F1 GP Arabia Saudita | Sauber, Hulkenberg in top 10: “Venerdì incoraggiante”

Secondo msn.com: Jeddah – Emozioni contrastanti in casa Sauber. Nico Hulkenberg termina il suo venerdì di libere tra i primi dieci, mentre Gabriel Bortoleto salta le FP2 a causa di un problema alla sua monoposto.