F1 | McLaren domina le qualifiche a Barcellona Ferrari punta sulla strategia di gara

McLaren conquista le qualifiche a Barcellona, portando il team al centro dell'attenzione in un momento cruciale della stagione. Con Ferrari che punta su una strategia di gara ambiziosa, la competizione si fa incandescente. Questo scenario evidenzia un trend affascinante: l'importanza della strategia oltre alla velocità pura. In F1, dove ogni dettaglio conta, chi riuscirà a trasformare le qualifiche in vittoria? La battaglia è appena iniziata!

Torno a dirlo e a dirmelo: alla F1 post moderna si addice l’antico slogan del Gattopardo ai tempi dello sbarco di Garibaldi e dei suoi Mille in Sicilia: cambiare tutto perché nulla cambi. Per settimane, anzi, per mesi!, siamo andati avanti a raccontarci che con la introduzione della nuova direttiva FIA sulla flessibilità delle ali anteriori il dominio McLaren sarebbe stato messo in discussione. O almeno intaccato. Beh, per ora trattasi di ingenua illusione. Ali nuove a Barcellona ed ecco la risposta della pista. Pole a Piastri davanti al compagno Papaya, il re di Montecarlo Norris. Terzo l’irriducibile Verstappen con la Red Bull, davanti alla Mercedes di Russell. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1: McLaren domina le qualifiche a Barcellona, Ferrari punta sulla strategia di gara

McLaren domina le prove libere del GP di Imola: la Ferrari brilla a metà con Leclerc e Hamilton

Nelle prove libere del GP di Imola, McLaren si conferma in forma smagliante con Oscar Piastri e Lando Norris al comando.

