F1 Max Verstappen replica a Russell | La prossima volta gli porto i fazzoletti…

Max Verstappen, dopo un weekend difficile a Barcellona, risponde con ironia a George Russell: "La prossima volta gli porto i fazzoletti". Un episodio che segna l’intensificarsi della rivalità tra piloti nella stagione di Formula 1, dove ogni punto conta. La competizione si fa sempre più accesa e le emozioni salgono alle stelle. Chi avrà la meglio nelle prossime gare? Non perdere il prossimo capitolo di questa saga affascinante!

Max Verstappen esce con le ossa rotte dal weekend di Barcellona, dopo aver raccolto un misero decimo posto al termine del Gran Premio di Spagna 2025, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato che non rispecchia minimamente quanto visto in pista al Montmelò, con l’olandese della Red Bull che ha dato spettacolo cercando di mettere sotto pressione le McLaren con una strategia aggressiva a tre soste vedendo poi crollare il suo castello di carte nel finale a causa di una Safety Car. “ Peccato per l’uscita della Safety Car, perché alla fine avevamo finito le gomme e abbiamo dovuto montare le dure. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen replica a Russell: “La prossima volta gli porto i fazzoletti…”

