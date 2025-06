F1 Max Verstappen è a forte rischio squalifica | i possibili scenari nei prossimi GP

Max Verstappen, il re della Formula Uno, si trova a un bivio critico: una possibile squalifica dopo l'incidente con George Russell nel GP di Spagna. Questo scenario non solo metterebbe in discussione il suo dominio, ma potrebbe anche rilanciare la lotta per il titolo, accendendo i riflettori su giovani talenti in ascesa. Un momento cruciale che potrebbe riscrivere le regole del gioco e coinvolgere gli appassionati in un finale di stagione avvincente!

Max Verstappen, quattro volte Campione del Mondo e icona della Formula Uno, si ritrova spalle al muro ed è ormai ad un passo da una clamorosa squalifica. Il fenomeno olandese della Red Bull, protagonista di uno strano incidente con George Russell nel corso del Gran Premio di Spagna 2025, è stato sanzionato dal collegio dei commissari FIA con una penalità di 10 secondi e con 3 punti sulla Superlicenza. Il nativo di Hasselt, oltre ad essere stato retrocesso a fine gara dal quinto al decimo posto, deve fare i conti adesso con una situazione davvero molto scomoda in vista dei prossimi appuntamenti in calendario. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen è a forte rischio squalifica: i possibili scenari nei prossimi GP

Leggi anche Penalità Verstappen: l’olandese ora rischia grosso, può scattare la squalifica - Max Verstappen, il campione olandese di Formula 1, si trova ora a un bivio critico dopo una penalità che potrebbe portarlo fino alla squalifica.

