F1 Lewis Hamilton amaro | Mi aspettavo molto di più Non avevo ritmo

Lewis Hamilton, uno dei piloti più iconici della Formula 1, si è detto deluso dopo le qualifiche del Gran Premio di Spagna. "Mi aspettavo molto di più", ha dichiarato, evidenziando una lotta per il ritmo che lo vede lontano dalla vetta. In un’era in cui la competizione è sempre più agguerrita, la sua frustrazione sottolinea quanto sia difficile rimanere al top. Riuscirà a ritrovare la grinta? La risposta potrebbe cambiare le sorti del campionato!

Ha poca voglia di sorridere Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota del team Ferrari ha vissuto una domenica davvero complicata, risultando lento e poco efficace con la sua SF-25 fino a subire l'onta del sorpasso di Nico Hulkenberg. La gara ha visto il successo di Oscar Piastri davanti a Lando Norris per 2.4 secondi, mentre è terzo Charles Leclerc a 10.4. Chiude in quarta George Russell a 11.3, quinta per un sorprendente Nico Hulkenberg a 13.6, mentre è sesto Lewis Hamilton a 15.

Leggi anche F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato” - Una giornata di prove libere contrastante per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

F1, Lewis Hamilton amaro: “Mi aspettavo molto di più. Non avevo ritmo”

