F1 Lando Norris | Oggi Oscar era più veloce la doppietta è un ottimo risultato

Oscar Piastri scrive la storia del Gran Premio di Spagna 2025, conquistando la quinta vittoria della stagione e consolidando la sua leadership nel mondiale. Grazie a una McLaren che ha brillato sul circuito di Barcellona, l'australiano ha dimostrato che il talento giovane continua a dominare in Formula 1. Una doppietta con Lando Norris che segna una nuova era per il team: è tempo di sognare in grande! La sfida tra generazioni è appena iniziata!

Si conclude con la vittoria di Oscar Piastri il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Barcellona l’australiano, leader della classifica piloti, ha coronato un weekend perfetto con il successo numero cinque di questa stagione. La sua McLaren è stata nettamente la più veloce durante il GP e la prima posizione gli permette ora di allungare ancora nel Mondiale. Secondo posto per il suo compagno di squadra Lando Norris (+2.471) che, inizialmente, aveva perso la posizione ai danni di Max Verstappen. Il britannico è stato poi abile a recuperare la seconda piazza conquistando un utile podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Oggi Oscar era più veloce, la doppietta è un ottimo risultato”

