F1 Lance Stroll salta il GP di Spagna | problemi a mano e polso per il canadese

L'assenza di Lance Stroll al GP di Spagna segna un punto cruciale nella stagione di Formula Uno 2025, dove ogni pilota conta. Il canadese, bloccato da problemi a mano e polso, lascia la scena a colleghi pronti a dimostrare il proprio valore. Questa assenza mette in luce quanto sia fondamentale la salute in uno sport ad alte prestazioni. Chi avrà l'opportunità di brillare al Montmelò? Non resta che scoprirlo!

Il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, perde uno dei suoi protagonisti. Lance Stroll, infatti, non sarĂ al via della gara sul tracciato del Montmelò per problemi fisici. Il pilota dell’Aston Martin, quindi, sarĂ costretto a fare da spettatore alla gara odierna (che prenderĂ il via alle ore 15.00) confidando in un pieno recupero in vista del prossimo appuntamento, il Gran Premio del Canada tra due settimane. Cos’è successo al pilota canadese? Come ha ufficializzato il team inglese, Lance Stroll non potrĂ essere nella sua Aston Martin per problemi a mano e polso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lance Stroll salta il GP di Spagna: problemi a mano e polso per il canadese

F1, Lance Stroll paga per l’incidente con Charles Leclerc nella FP1 a Monaco: la decisione dei commissari

Durante le prime prove libere del GP di Monaco 2025, Lance Stroll ha causato un incidente con Charles Leclerc, portando i commissari a decidere una penalizzazione per il pilota canadese dell’Aston Martin.

