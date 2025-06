F1 Helmut Marko | Siamo ancora a tre decimi dalla McLaren troppi Verstappen era frustrato

La Red Bull, simbolo di dominanza in Formula Uno, vive un momento di crisi inaspettato. Helmut Marko ammette: "Siamo ancora a tre decimi dalla McLaren". Un'affermazione che riflette un trend preoccupante per il team e i suoi tifosi. Verstappen, frustrato, ha visto svanire le speranze di punti significativi. In un campionato sempre pi√Ļ competitivo, la stagione 2025 si fa incerta: chi riuscir√† a tornare al vertice?

Va in archivio con un bilancio fallimentare per la Red Bull il Gran Premio di Spagna 2025, nono capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Yuki Tsunoda √® rimasto fuori dalla zona punti dopo aver chiuso in ultima posizione le qualifiche, mentre Max Verstappen √® stato declassato dal quinto al decimo posto per un contatto con George Russell dopo aver cercato di mettere in discussione la doppietta McLaren fino alla Safety Car conclusiva. Un episodio che ha distrutto la domenica dell‚Äôolandese, richiamato ai box per montare un set di gomme dure e costretto a pagare dazio alla ripartenza nei confronti della Ferrari di Charles Leclerc e della Mercedes di Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - F1, Helmut Marko: ‚ÄúSiamo ancora a tre decimi dalla McLaren, troppi. Verstappen era frustrato‚ÄĚ

