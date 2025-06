F1 Hamilton spegne le speranze dei tifosi della Ferrari | Lo farò presto

Lewis Hamilton, sempre affilato come un coltello, ha messo a tacere le speranze dei tifosi Ferrari prima del Gran Premio di Barcellona. Con una posizione di partenza che non brilla, il Cavallino Rampante deve affrontare una realtà difficile. Mentre la lotta per il podio si intensifica in questa stagione di F1, la domanda sorge spontanea: la Ferrari riuscirà a risalire la china? La risposta potrebbe sorprendere!

F1, Lewis Hamilton è andato giù duro: il pilota numero 44 ha spento le speranze dei tifosi del Cavallino (e anche le sue), le parole non lasciano spazio a dubbi Lewis Hamilton quinto, Charles Leclerc settimo. Queste le posizioni della Ferrari sulla griglia di partenza nel Gran Premio di Barcellona che prenderà il via oggi. E le McLaren? Beh, ovviamente in prima fila, alla faccia del nuovo regolamento sulle ali flessibili che avrebbe dovuto mettere in difficoltà la Papaya. Insomma, anche in Spagna ci sarà da rincorrere, per un nuovo Gran Premio in salita e rincorsa per il Cavallino. Hamilton, per la seconda volta in stagione, è stato più performante di Leclerc in Qualifica ma di certo si tratta di una gioia effimera viste le posizioni sulla griglia di partenza. 🔗 Leggi su Sportface.it

Hamilton e Leclerc: sfide e speranze in vista di Montecarlo

Hamilton e Leclerc affrontano a Montecarlo una sfida ricca di aspettative e speranze. Nonostante la concorrenza di Verstappen, i tifosi, tra cui grandi nomi come Valentino Rossi, Tomba e Ronaldo, i festeggiamenti per i piazzamenti dei piloti sono un segnale positivo.

