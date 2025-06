F1 Gran Premio di Spagna Vittoria per Piastri Leclerc sul podio male Hamilton

Oscar Piastri, giovane talento della McLaren, conquista il Gran Premio di Spagna con una straordinaria vittoria, seguito dal compagno di squadra Norris. Un podio che segna un cambio di guardia in F1, con Leclerc a rappresentare la Ferrari. Ma la vera sorpresa è la deludente performance di Hamilton, superato persino da Hulkenberg. È chiaro: i nuovi arrivati stanno scrivendo la storia, mentre i veterani devono adattarsi a un panorama in rapido cambiamento!

1-2 McLaren in Spagna, vince Oscar Piastri davanti al compagno di squadra Norris, il ferrarista Leclerc sul podio. Male malissimo il ferrarista Lewis Hamilton, partito 5° chiude 6° anche dietro Nico Hulkenberg che l’ha superato nel penultimo giro. Verstappen penalizzato per la bagarre con Russell negli ultimi giri del gran premio, chiude 10°. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - F1, Gran Premio di Spagna, Vittoria per Piastri, Leclerc sul podio, male Hamilton.

Leggi anche Gp di Spagna di F1, Piastri conquista la pole position: è dominio Mclaren. La Ferrari è quarta - In un GP di Spagna che si preannuncia infuocato, Oscar Piastri conquista la pole position, confermando il dominio di McLaren nel mondiale di Formula 1.

Le notizie più recenti da fonti esterne

F1, GP Spagna 2025: le prove libere 2 in diretta; GP Spagna 2025 – Griglia di partenza: Piastri in pole, 2 decimi su Norris! Hamilton 5°, Leclerc 7°; GP F1 Spagna 2025: gli orari TV su Sky e TV8; Gran Premio di Spagna F1: cresce l’attesa (e la curiosità) per il cambio di regolamento. 🔗Se ne parla anche su altri siti

F1. Gran Premio di Spagna 2025: la cronaca in diretta della gara di Barcellona

Scrive automoto.it: La F1 si prepara a tornare in pista per il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento stagionale. La cronaca in diretta dalle 15:00 ...

F1 2025 | Gp Spagna, ordine di arrivo: risultato e classifica della gara di oggi a Barcellona

Segnala circusf1.com: Gp F1 Spagna, ordine arrivo. Il risultato della gara di oggi, 9° appuntamento del Mondiale F1 2025 corso sul circuito del Montmelò.

F1 LIVE GP DI SPAGNA: SEGUI LA GARA IN DIRETTA

autosprint.corrieredellosport.it scrive: La F1 torna a Barcellona per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con una prima fila tutta McLaren e Verstappen a seguire, lo spettacolo deve ancora cominciare ...