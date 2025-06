F1 Gp Spagna la diretta | Piastri e Norris gara che può segnare il campionato Hamilton e Leclerc puntano al podio

Il GP di Spagna si preannuncia come un crocevia emozionante per il campionato di Formula 1. Oscar Piastri e Lando Norris, separati da soli 3 punti, daranno il massimo dalla prima fila, mentre due leggende come Hamilton e Leclerc non intendono certo restare a guardare. Questo duello tra giovani talenti e veterani è l'incarnazione del rinnovamento che sta attraversando la F1, pronto a riservarci sorprese in ogni curva!

Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non commetteranno. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - F1 Gp Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

In un GP di Spagna che si preannuncia infuocato, Oscar Piastri conquista la pole position, confermando il dominio di McLaren nel mondiale di Formula 1.

Secondo sport.virgilio.it: Il racconto in diretta del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 66 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 1 giugno 202 ...

Riporta msn.com: Diretta GP Spagna – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Barcellona per ...

