F1 GP Spagna 2025 Piastri gran favorito su Norris e Verstappen Ferrari in scia alla Triade?

Oscar Piastri conquista la pole position al Gran Premio di Spagna 2025, affiancato dal suo compagno di squadra Lando Norris: una prima fila tutta McLaren che fa sognare i tifosi. Con Verstappen e la Ferrari a inseguire, il duello promette emozioni forti, mentre le nuove direttive tecniche si rivelano non così decisive. Sarà la gara della conferma per un talento che sta scrivendo la storia della F1! Non perderti questo spettacolo!

SarĂ Oscar Piastri a scattare dalla pole position dell’edizione 2025 del Gran Premio di Spagna di F1, che prenderĂ il via alle ore 15:00 di domenica 1 giugno. L’australiano sarĂ affiancato dal compagno di squadra Lando Norris in una prima fila tutta McLaren. Dunque, la tanto chiacchierata direttiva tecnica 018 non ha cambiato granchĂ© i valori in campo. “Uno spreco di soldi” l’ha definita Lewis Hamilton, e non gli si può dar torto! Il quarantenne britannico ha fatto meglio del compagno Charles Leclerc, ma partirĂ dalla quinta casella. Il monegasco, invece, dalla settima. Cionondimeno, c’è un cauto ottimismo in vista della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Spagna 2025. Piastri gran favorito su Norris e Verstappen. Ferrari in scia alla Triade?

