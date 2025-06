F1 Gp Spagna 2025 | doppietta McLaren Vince Piastri davanti a Norris terzo Leclerc

La McLaren torna a far sognare i suoi tifosi con una straordinaria doppietta al GP di Spagna 2025! Oscar Piastri, partito dalla pole, ha dimostrato una padronanza impeccabile, mentre Lando Norris ha chiuso in seconda posizione, confermando la crescita della squadra. In un contesto di rinnovamento e competitività , la Ferrari di Charles Leclerc ricorda che la lotta è aperta. La Formula 1 si fa sempre più avvincente: chi sarà il prossimo a sorprendere?

Doppietta McLaren nel Gp di Spagna 2025 sul circuito di Barcellona: torna alla vittoria l’australiano Oscar Piastri che parte dalla pole position e domina la corsa davanti al compagno di squadra, il britannico Lando Norris. Sul podio anche Charles Leclerc con la Ferrari, 3° che alla ripartenza dalla Safety Car entrata in pista per rimuovere la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli approfitta di una sbavatura di Max Verstappen (e di due mescole di vantaggio sul quattro volte iridato) per mettere i piedi sul gradino più basso del podio. PIASTRI WINS IN SPAIN!!?? He secures the victory in dominant fashion!? #F1 #SpanishGP pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it