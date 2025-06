F1 Gp di Spagna | sorpassi al via Piastri è ora in testa su Verstappen Norris Hamilton e Leclerc Duello tra le Ferrari Diretta

Il Gran Premio di Spagna si accende con sorpassi mozzafiato: Piastri in testa sfida Verstappen, mentre Norris, Hamilton e Leclerc si contendono il podio. Barcellona diventa un palcoscenico di emozioni, dove l'abilità strategica delle gomme gioca un ruolo cruciale. Leclerc, pronto a lanciarsi in rimonta, potrebbe riscrivere le sorti della gara. Chi conquisterà la vittoria? Un duello che tiene tutti col fiato sospeso!

A Barcellona Charles Leclerc cerca la rimonta sfruttando un treno di gomme in più, Antonelli al via sesto.

F1 in Spagna, Leclerc "Bene a Monaco, ma qui sarà diverso"

Charles Leclerc, reduce da un podio a Montecarlo, si prepara alla sfida in Spagna consapevole che le caratteristiche del Circuit de Barcelona-Catalunya richiederanno un vento diverso rispetto a Monaco.

F1. Gran Premio di Spagna 2025: la cronaca in diretta della gara di Barcellona

automoto.it scrive: La F1 si prepara a tornare in pista per il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento stagionale. La cronaca in diretta dalle 15:00 ...

F1 Gp Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Lo riporta msn.com: Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...

GP di Spagna, la diretta: Piastri controlla Verstappen e Norris, duello Hamilton e Leclerc per il quarto posto

Secondo msn.com: 8° giro - Piastri spinge fortissimo e lascia Verstappen a 3" mentre Norris inizia ad avvicinarsi alla Red Bull. Hamiltonn è a 3"5 da Norris con Leclerc che cerca di ...