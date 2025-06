F1 Gp di Spagna | sorpassi al via Piastri è in testa su Verstappen Norris Hamilton e Leclerc Diretta

La F1 torna a regalare emozioni al GP di Spagna, dove il giovane Piastri sorprende tutti partendo in testa, seguito da Verstappen e Norris. Un inizio scoppiettante che potrebbe segnare un cambio di guardia: Leclerc, con gomme fresche, è pronto a dare battaglia per recuperare terreno. In un campionato sempre più competitivo, ogni sorpasso potrebbe rivelarsi decisivo! Rimanete sintonizzati per un weekend di adrenalina pura.

A Barcellona Charles Leclerc cerca la rimonta sfruttando un treno di gomme in più, Antonelli al via sesto.

