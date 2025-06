F1 Gp di Spagna | Piastri vince su Norris Leclerc è 3 ma sotto inchiesta Hamilton 6 Stangata per Verstappen

Nel GP di Spagna, Oscar Piastri conquista una vittoria emozionante su Lando Norris, mentre Charles Leclerc si piazza al terzo posto, ma sotto inchiesta per un contatto che potrebbe ribaltare le posizioni. Un colpo di scena che riflette la crescente tensione nella lotta per il titolo, con Lewis Hamilton al sesto posto e Verstappen penalizzato. La stagione entra nel vivo: chi avrà la meglio nei prossimi circuiti?

A Barcellona Charles Leclerc trova il podio grazie alla safety car, ma deve aspettare la decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1, Gp di Spagna: Piastri vince su Norris, Leclerc è 3° ma sotto inchiesta. Hamilton 6°. Stangata per Verstappen

Leggi anche F1 in Spagna, Leclerc "Bene a Monaco, ma qui sarà diverso" - Charles Leclerc, reduce da un podio a Montecarlo, si prepara alla sfida in Spagna consapevole che le caratteristiche del Circuit de Barcelona-Catalunya richiederanno un vento diverso rispetto a Monaco.

