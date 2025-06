F1 Gp di Spagna | Piastri vince su Norris Leclerc è 3 ma sotto inchiesta Hamilton 6 Penalizzato Verstappen

Il GP di Spagna si tinge di emozioni forti: Oscar Piastri celebra una vittoria storica su Lando Norris, mentre Charles Leclerc conquista il terzo posto, ma con un punto interrogativo. La sua posizione è sotto inchiesta, un tema caldo che riflette le crescenti tensioni in pista. Lewis Hamilton, sesto, e Verstappen penalizzato, aggiungono pepe a un campionato sempre più avvincente. Chi avrà la meglio? La lotta è appena cominciata!

A Barcellona Charles Leclerc trova il podio grazie alla safety car, ma deve aspettare la decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1, Gp di Spagna: Piastri vince su Norris, Leclerc è 3° ma sotto inchiesta. Hamilton 6°. Penalizzato Verstappen

Leggi anche F1 in Spagna, Leclerc "Bene a Monaco, ma qui sarà diverso" - Charles Leclerc, reduce da un podio a Montecarlo, si prepara alla sfida in Spagna consapevole che le caratteristiche del Circuit de Barcelona-Catalunya richiederanno un vento diverso rispetto a Monaco.

