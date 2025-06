F1 Gp di Spagna | Piastri scatta dalla pole Hamilton quinto Leclerc cerca la rimonta La gara in diretta

Il GP di Spagna si preannuncia avvincente! Oscar Piastri, giovane talento dell'F1, conquista la pole position, mentre Lewis Hamilton si prepara a sfidare le aspettative dalla quinta posizione. Ma occhi puntati su Charles Leclerc, che mira a una rimonta strategica grazie a un treno di gomme extra. La gara è l’occasione perfetta per vedere come questi piloti affrontano la pressione e i cambiamenti della stagione. Chi avrà la meglio? Non perderti il duello!

A Barcellona Charles Leclerc cerca la rimonta sfruttando un treno di gomme in più, Antonelli al via sesto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - F1, Gp di Spagna: Piastri scatta dalla pole, Hamilton quinto. Leclerc cerca la rimonta La gara in diretta

Approfondisci con questi articoli

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: via alle qualifiche! Ferrari e Leclerc in cerca della pole-position

Segui in tempo reale il live del GP di Monaco 2025 di Formula 1, con le qualifiche in corso. Ferrari e Leclerc cercano la pole position, mentre i protagonisti si sfidano tra tempi mozzafiato e strategie tese.

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Spagna Piastri Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Formula 1, Oscar Piastri in pole position nel Gran Premio di Spagna: Norris 2° davanti a Verstappen, Leclerc 7°; F1, GP Spagna: qualifiche e pole in diretta live; F1, Gp Spagna: Piastri in pole position, Hamilton quinto; GP Spagna 2025 – Griglia di partenza: Piastri in pole, 2 decimi su Norris! Hamilton 5°, Leclerc 7°. 🔗Se ne parla anche su altri siti

F1 Gp Spagna, la diretta: Piastri e Norris, gara che può segnare il campionato. Hamilton e Leclerc puntano al podio

Riporta msn.com: Sono divisi da 3 punti Oscar Piastri e Lando Norris, che in quest'ordine partiranno dalla prima fila nel GP di Spagna, nono dei ventiquattro appuntamenti stagionali, e se non ...

F1 diretta GP Spagna LIVE Barcellona: Piastri in pole, occhio a Norris e Verstappen. Hamilton e Leclerc da battaglia

Si legge su sport.virgilio.it: Il racconto in diretta del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 66 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica 1 giugno 202 ...

F1, oggi si corre il Gp di Spagna - La gara in diretta

Da msn.com: (Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista con il Gp di Spagna, sul circuito del Montmelò. Oggi, domenica 1 giugno, si corre alle 15 per il nono appuntamento del Mondiale. In pole position c'è la McLar ...