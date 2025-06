F1 George Russell su Verstappen | Mi ha tamponato non capisco perché Ha perso molti punti

George Russell non le manda a dire: "Verstappen mi ha tamponato, non capisco perché abbia perso punti!" Nel GP della Spagna, il pilota britannico ha chiuso quarto dopo una gara intensa, ma le polemiche non si placano. Questo episodio riaccende il dibattito sulle strategie aggressive in pista, mentre la competizione si fa sempre più serrata nel Mondiale 2025. Riusciranno i team a mantenere il fair play o assisteremo a nuovi scontri?

George Russell si è dovuto accontentare della quarta piazza in occasione del GP della Spagna, nona tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1, svoltasi questo fine settimana presso il celeberrimo tracciato del Montmelò, a Barcellona. Una gara particolare quella affrontata dal britannico, il quale ha dovuto fare i conti nelle battute finali con un atteggiamento di difficile lettura da parte di Max Verstappen, autore di una manovra davvero inspiegabile in quanto, dopo essersi lamentato con il proprio team per il sorpasso ad opera di Charles Leclerc, ha lasciato passare Russell, salvo poi attaccarlo dopo pochi metri colpendolo in modo deciso.

Leggi anche F1, George Russell: “Ho sempre capitalizzato le occasioni avute, da Barcellona cambieremo qualcosa” - Inizia la settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025 con il tradizionale media day a Imola, dove i piloti, tra cui George Russell, condividono le loro aspettative.

