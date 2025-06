F1 Frederic Vasseur | Un risultato positivo il nostro obiettivo è diminuire il divario dalla McLaren

La Ferrari festeggia un podio a Barcellona, ma per il team principal Frédéric Vasseur è solo l'inizio: "Il nostro obiettivo è ridurre il divario con la McLaren". In un Mondiale 2025 sempre più competitivo, la rimonta del Cavallino Rampante si fa sentire. Il talento di Charles Leclerc emerge in circostanze fortunate, ma il vero successo sarà costruire solidità e prestazioni costanti. La battaglia per il vertice è appena iniziata!

Un podio dettato dalle circostanze per la Ferrari a Barcellona, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito catalano, il monegasco Charles Leclerc ha saputo approfittare della Safety Car e prendersi la terza posizione, superando nel momento della ripartenza l’olandese Max Verstappen (Red Bull), rallentato da una scelta di gomme poco prestazionale. Un sorpasso con contatto, che però a detta di Frederic Vasseur (Team Principal della Rossa) non porterà a nulla: “ Se dovessero penalizzarci per una cosa del genere.Alla fine entrambi si sono spostati verso l’altro in rettilineo, con Max che è uscito male dall’ultima curva e ha perso velocità “, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’ingegnere francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Un risultato positivo, il nostro obiettivo è diminuire il divario dalla McLaren”

