F1 doppietta McLaren in Spagna ma la Ferrari c’è Leclerc terzo dietro Piastri e Norris

Un finale di gara da brividi a Barcellona ha visto la McLaren trionfare con una doppietta straordinaria, mentre la Ferrari non è stata da meno con Leclerc che conquista un prezioso terzo posto. In un mondiale di F1 sempre più competitivo, la battaglia tra le scuderie si fa intensa: ora tutti si chiedono se questa sia solo l'inizio del risveglio della Ferrari. L'arte della strategia si riflette in ogni curva!

Finale pirotecnico a Barcellona: la ripartenza dopo il ritiro di Antonelli vede Leclerc strappare a Verstappen il terzo posto. L'olandese si tocca con Russell e viene penalizzato di 10 secondi. Hamilton sesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - F1, doppietta McLaren in Spagna ma la Ferrari c’è. Leclerc terzo dietro Piastri e Norris

