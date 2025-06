F1 Charles Leclerc | Ripagata la decisione di ieri in qualifica Il contatto con Verstappen? Nulla di che…

Charles Leclerc porta la Ferrari sul podio nel Gran Premio di Spagna, dimostrando ancora una volta che la perseveranza premia. Partito settimo, il monegasco ha saputo rimontare, approfittando di un errore strategico della Red Bull. Questo risultato non solo accende le speranze per la scuderia, ma riflette anche un trend crescente: l'imprevedibilità delle gare di F1, dove ogni decisione può cambiare il destino di un pilota. Un motivo in più per restare incollati alla TV

Charles Leclerc festeggia dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò, infatti, il pilota del team Ferrari, che partiva dalla settima posizione, ha saputo rimontare fino al podio, sfruttando anche un errore di strategia notevole della Red Bull, che ha fatto montare le gomme hard a Max Verstappen in occasione della ripartenza dopo la Safety Car. La gara ha visto l’ennesimo monologo delle McLaren. Vittoria per Oscar Piastri che ha preceduto Lando Norris per 2.4 secondi, mentre, come detto, il monegasco ha centrato la terza posizione a 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Ripagata la decisione di ieri in qualifica. Il contatto con Verstappen? Nulla di che…”

Leggi anche F1, Charles Leclerc: “Al momento siamo da terza fila, dobbiamo migliorare nelle qualifiche” - Charles Leclerc affronta un weekend difficile a Imola, settimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Attualmente in terza fila, il pilota della Ferrari, febbricitante, ha saltato il Media-Day per recuperare energie.

