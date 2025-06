F1 Andrea Stella | Avevamo già montato la nuova ala anteriore a Imola

Il GP di Spagna ha messo in luce la supremazia delle McLaren, con Oscar Piastri che conquista la pole position grazie alla nuova ala anteriore. Nonostante le recenti direttive sulla flessibilità delle ali, il team di Andrea Stella ha dimostrato che l'innovazione ingegneristica può fare la differenza. Questo trionfo non è solo una vittoria, ma un segnale forte: la competitività in F1 passa sempre da soluzioni audaci e all'avanguardia.

Le qualifiche del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1, hanno evidenziato come e quanto la nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali abbia poco inciso sulle prestazioni in pista. Le due McLaren, riferimento stagionale, si sono confermate le più veloci. L’australiano Oscar Piastri si è preso la pole-position e ha preceduto il compagno di squadra, Landro Norris. Una prestazione di forza della scuderia di Woking, che in questo modo ha voluto rispondere anche alle tante illazioni di queste settimane. Da questo punto di vista, i l Team Principal della squadra britannica, Andrea Stella, aveva certezza che non ci sarebbe stato alcun rimescolamento delle carte per l’intervento citato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Stella: “Avevamo già montato la nuova ala anteriore a Imola”

