F1 Andrea Kimi Antonelli | Ho avuto un problema al motore tornerò più forte in Canada

Andrea Kimi Antonelli, giovane talento della F1, affronta una battuta d'arresto a causa di un problema al motore, ma promette di tornare più forte in Canada. Nel frattempo, Oscar Piastri si aggiudica il Gran Premio di Spagna, consolidando la sua leadership con cinque vittorie stagionali. Un segnale chiaro: la nuova generazione di piloti è pronta a dominare. Restate sintonizzati, il campionato è appena iniziato e le emozioni sono garantite!

Si conclude con la vittoria di Oscar Piastri il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento del Mondiale F1. L’australiano ottiene così il quinto successo della stagione, al termine di un weekend quasi perfetto. La nuova classifica piloti vede in testa proprio il giovane pilota della McLaren con 10 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Lando Norris. La seconda posizione è stata conquistata proprio dal britannico con un distacco di 2.471 secondi dalla testa. La McLaren si è dimostrata nettamente la scuderia più veloce e affidabile al termine del 66 giri del GP spagnolo, ostacolata solo dalla Red Bull di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho avuto un problema al motore, tornerò più forte in Canada”

Riporta msn.com: Il 18enne della Mercedes, inoltre, ha colto un tempo più lento di un paio di decimi rispetto a George Russell, pilota molto più esperto di lui e ormai diventato a pieno titolo l'uomo di punta del team ...

