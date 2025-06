F 1 | doppietta McLaren al Gp di Spagna Leclerc terzo

La McLaren torna a far sognare i tifosi con una straordinaria doppietta al GP di Spagna! Oscar Piastri e Lando Norris hanno dominato la gara, mentre Charles Leclerc, partito in settima posizione, ha sfoderato una rimonta spettacolare, conquistando il terzo gradino del podio. Questa vittoria segna un cambio di marcia nel campionato, dove la competitività è alle stelle. La F1 non è mai stata così avvincente: chi sarà il prossimo a sorprendere?

AGI -¬†Doppietta McLaren nel Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di F1. Vince Oscar Piastri (McLaren) davanti al compagno Lando Norris. Podio in rimonta di Charles Leclerc (Ferrari), partito settimo e terzo al traguardo. Quarto George Russell (Mercedes) davanti a Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Lewis Hamilton (Ferrari) sesto. Max Verstappen (Red Bull) penalizzato di dieci secondi per un contatto con Russell e 10¬į al traguardo.¬† Piastri, "il weekend che volevo dopo Monaco". "Il weekend √® stato ottimo. Siamo partiti bene in gara e abbiamo fatto tutto alla grande. Sono contento di come abbiamo reagito al secondo posto di Monaco. 🔗 Leggi su Agi.it ¬© Agi.it - F.1: doppietta McLaren al Gp di Spagna. Leclerc terzo

