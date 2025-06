Ex Roma alla riscossa | De Rossi proposto in Serie A su Dzeko il Bologna e non solo

La Serie A si prepara a un'estate di grandi manovre, e la Roma non fa eccezione. Con Gasperini in panchina, l'addio di De Rossi suona come un campanello d'allarme per i tifosi: la nostalgia di una leggenda che lascia spazio a nuovi talenti. I nomi di Lucca e Krstovic si fanno sempre piĂą insistenti. SarĂ un mercato da vivere con il fiato sospeso, dove ogni scelta potrebbe cambiare il volto del campionato!

Si sta piano piano delineando il puzzle di panchine di Serie A, mai così suscettibili al cambiamento come quest’anno. La Roma ha scelto Gasperini e, dopo l’imminente annuncio ufficiale, comincerĂ a dedicarsi con serietĂ ad un mercato che vede in Lucca e Krstovic due nomi caldi, anche se siamo in una fase ancora primordiale degli affari. Colui che invece l’aveva iniziata questa travagliata stagione giallorossa cerca un’opportunitĂ di rimettersi in gioco, un Daniele De Rossi fermo a quelle 4 gare di campionato che i Friedkin gli avevano concesso. C’è grande voglia di allenare da parte dell’ex capitano della Roma, e in effetti Fiorentina e Torino, in una ricerca di un nuovo tecnico ancora in corso, lo tengono sotto osservazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ex Roma alla riscossa: De Rossi proposto in Serie A, su Dzeko il Bologna e non solo

