Ex Milan van Basten tuona contro i Linkin Park | È una roba ridicola è idiota …

Marco van Basten non le manda a dire: gli ex calciatori ora si trovano a confrontarsi con il mondo della musica. Durante l'esibizione dei Linkin Park prima di PSG-Inter, ha definito l'evento "ridicolo e idiota". Questo dibattito sottolinea un trend crescente: la fusione tra sport e spettacolo. Ma è davvero necessario mescolare le due passioni? La sua opinione riaccende una fiamma interessante nel panorama culturale contemporaneo!

Marco van Basten, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'esibizione dei Linkin Park prima di PSG-Inter.

