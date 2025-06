Ex Milan Pirlo rivela l’aneddoto | De Rossi svuotò l’estintore su Gattuso Lui …

Andrea Pirlo, leggenda del Milan, torna a far parlare di sé con un aneddoto esilarante che coinvolge Gennaro Gattuso e un estintore! Durante i ritiri della Nazionale, De Rossi decise di spruzzare Gattuso con l'estintore, creando un momento di ilarità indimenticabile. Questo episodio non solo mette in luce la complicità tra i campioni, ma rappresenta anche un trend di come l'umorismo possa rafforzare i legami in un ambiente competitivo. Scopri di più su

San Siro lo ha incoronato, l'Italia lo ha amato: auguri a Pirlo, leggenda del Milan - San Siro lo ha incoronato, l'Italia lo ha amato: oggi, 19 maggio, celebriamo il compleanno di Andrea Pirlo, leggenda del Milan.

