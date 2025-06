Ex Ilva Spera Ugl Metalmeccanici | Taranto non può essere terreno per consensi elettorali

L'ex Ilva di Taranto diventa un campo di battaglia politica, con il candidato del centrosinistra che cerca consenso a scapito della salute e dell’ambiente. Questa situazione mette in luce un tema cruciale: il futuro industriale della città non può essere sacrificato per meri scopi elettorali. La sostenibilità deve essere al centro del dibattito, perché il vero progresso non si misura con promesse ma con scelte responsabili.

Tarantini Time Quotidiano “Apprendiamo dalla stampa che pur di prendere consensi al ballottaggio per il rinnovo del consiglio comunale di Taranto per l’8 e il 9 giugno, il candidato Bitetti del centrosinistra apre a proposta del M5S avvallando delle scelte che avrebbero un disastro industriale. Se parlano ancora di reddito di cittadinanza probabilmente non hanno chiaro che il negoziato con gli azeri, è reso molto più complicato da quanto accaduto con l’inibizione all’uso di uno dei due altoforni. Taranto non può più essere terreno di sperimentazioni imposte dal centrosinistra e dai penta stellati”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva, Spera (Ugl Metalmeccanici):”Taranto non può essere terreno per consensi elettorali”

