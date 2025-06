Ex Ilva Spera Ugl Metalmeccanici | Taranto non può essere terreno per consensi elettorali

L'ex Ilva di Taranto continua a essere al centro di dibattiti politici accesi. Il candidato Bitetti del centrosinistra, nel tentativo di accaparrarsi voti, sembra ignorare i rischi per l'industria locale. Questo mette in luce un trend preoccupante: il divario tra promesse elettorali e realtà economica. È fondamentale che i cittadini siano informati e valutino le scelte con attenzione, perché il futuro della loro città è in gioco.

Tarantini Time Quotidiano “Apprendiamo dalla stampa che pur di prendere consensi al ballottaggio per il rinnovo del consiglio comunale di Taranto per l’8 e il 9 giugno, il candidato Bitetti del centrosinistra apre a proposta del M5S avvallando delle scelte che avrebbero un disastro industriale. Se parlano ancora di reddito di cittadinanza probabilmente non hanno chiaro che il negoziato con gli azeri, è reso molto più complicato da quanto accaduto con l’inibizione all’uso di uno dei due altoforni. Taranto non può più essere terreno di sperimentazioni imposte dal centrosinistra e dai penta stellati”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva, Spera (Ugl Metalmeccanici):”Taranto non può essere terreno per consensi elettorali”

