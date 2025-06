Ex Ilva Lucaselli Federcontribuenti | Pericolo di deindustrializzazione

La voce di Lucaselli e Federcontribuenti lancia l'allerta: la deindustrializzazione minaccia il cuore dell'industria italiana. Mentre il mondo guarda con interesse alla crescita nei settori innovativi come energia e spazio, il siderurgico fatica a mantenere la sua centralità . È tempo di un "patto sociale di buon senso" per salvaguardare non solo posti di lavoro, ma anche il futuro produttivo del Paese. Unisciti alla discussione!

Tarantini Time Quotidiano  “Serve un patto sociale di buon senso. L’Italia vive oggi un importante contrasto fra la presenza scientifica e industriale nei settori la cui crescita è piĂš promettente, energia e spazio, e la deindustrializzazione del settore che rappresenta la spina dorsale dell’industria nazionale, il siderurgico; dove, una maggior attenzione verso l’energia solare prodotta dallo spazio potrebbe risolvere il problema energetico e ambientale in modo strutturale nel breve periodo”. È quanto afferma Cosimo Lucaselli Responsabile dei rapporti con il Parlamento di Federcontribuenti, riguardo il centro Siderurgico di Tatanto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it Š Tarantinitime.it - Ex Ilva, Lucaselli (Federcontribuenti): “Pericolo di deindustrializzazione”

Leggi anche Ex Ilva, Lucaselli (Federcontribuenti): “Pericolo di deindustrializzazione” - L'ex Ilva è il simbolo di una sfida cruciale per l'Italia: la deindustrializzazione minaccia non solo Taranto, ma l'intero Paese.

Su questo argomento da altre fonti

Ex Ilva, Lucaselli (Federcontribuenti): “Pericolo di deindustrializzazione”; Ex Ilva, Federcontribuenti: “Rischio deindustrializzazione. Serve un patto sociale, tavolo su investimenti energia-spazio”; Ex Ilva, Lucaselli (Federcontribuenti): “Pericolo di deindustrializzazione”; Ex Ilva Lucaselli Federcontribuenti | Pericolo di deindustrializzazione. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Ex Ilva, Lucaselli (Federcontribuenti): “Pericolo di deindustrializzazione”

informazione.it scrive: 'Serve un patto sociale di buon senso. L'Italia vive oggi un importante contrasto fra la presenza scientifica e industriale nei settori la cui crescita è più promettente, energia e spazio, e la deindu ...

Ex Ilva e prescrizioni Aia, tempo scaduto: si attendono le prime ispezioni

Segnala quotidianodipuglia.it: Giungono oggi a capolinea il piano ambientale e l’Autorizzazione integrata ambientale per l’ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia. Ora, in attesa della verifica dell’Ispra, l’attenzione si ...

Ex Ilva, Jindal rilancia: 4 miliardi. E sale pure l’occupazione

Si legge su quotidianodipuglia.it: I giochi per la vendita di Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, sono ancora aperti, commissari e Governo trarranno le conclusioni sulle offerte a metà marzo e gli indiani di Jindal International ...