ex ilva gli errori sull acciaio e il declino industriale dell italia

Nel drammatico capitolo dell'industria italiana, l'ex Ilva rappresenta il simbolo di un declino che lascia l'amaro in bocca. L'acciaio, un tempo pilastro dell'economia, oggi è schiacciato da sfide tecnologiche e mercati instabili. Mentre il mondo guarda verso un futuro sostenibile, l'Italia fatica a trovare la propria strada. Sarà questa la fine di un'epoca o l'inizio di una rinascita? Scopriamo insieme come riscrivere il nostro racconto industriale

Nel grande romanzo industriale italiano l' acciaio è sempre stato uno dei protagonisti più coriacei. Ma negli ultimi anni, più che a una storia epica, sembra di assistere a una tragicommedia: quella dell'Italia che si scopre improvvisamente dipendente dai forni elettrici e dal prezzo ballerino e dalla qualità variabile del rottame. E dietro la situazione attuale c'è una lunga scia di errori. Coi forni elettrici il sistema è diventato più vulnerabile. Oggi l'Italia produce la quasi totalità del suo acciaio tramite forni elettrici. Una scelta che in apparenza fa tanto green economy, ma che nella realtà ha trasformato l'intero comparto in una macchina vulnerabile agli umori del mercato internazionale del rottame.

