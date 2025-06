Evitate la zona ci sono 250 milioni di api libere in fuga | camion con a bordo 32 tonnellate di alveari attivi si ribalta è corsa per salvare i preziosi insetti

In un evento singolare, un camion carico di 32 tonnellate di alveari si è ribaltato nello stato di Washington, liberando ben 250 milioni di api. Questo episodio straordinario mette in luce l'importanza vitale degli insetti impollinatori nel nostro ecosistema. La corsa al salvataggio non è solo una questione di emergenza locale, ma un richiamo all'attenzione su come la nostra agricoltura dipenda sempre più da questi preziosi alleati. Non sottovalutiamo mai il loro valore!

Una strada di campagna nello stato di Washington si è trasformata per qualche ora in uno sciame vivente. Venerdì 30 maggio, un camion carico di circa 32 tonnellate di alveari attivi si è ribaltato nei pressi del confine canadese, liberando milioni di api e costringendo le autorità locali a intervenire con un’operazione di emergenza inedita. L’incidente è avvenuto lungo la Weidkamp Road, nella contea di Whatcom. Subito dopo il ribaltamento del mezzo, lo sceriffo ha emesso un avviso pubblico per c hiedere ai cittadini di evitare l’area, definita potenzialmente pericolosa a causa dell’elevata presenza di insetti in libertà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Evitate la zona, ci sono 250 milioni di api libere in fuga”: camion con a bordo 32 tonnellate di alveari attivi si ribalta, è corsa per salvare i preziosi insetti

Contenuti che potrebbero interessarti

Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta, 250 milioni di api in fuga: “Evitate la zona”

Un incidente sorprendente ha scatenato il caos in Washington: un camion carico di 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato, liberando ben 250 milioni di api! Questo evento mette in luce un tema sempre più attuale: la salute degli impollinatori.

Cerca Video su questo argomento: Evitate Zona Sono 250 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta, 250 milioni di api in fuga: Evitate la zona; Camion si rovescia, 250 milioni di api in fuga; Stati Uniti, si ribalta camion pieno di alveari: in fuga 250 milioni di api, quasi tutte recuperate; Usa, camion si ribalta: libere 250 milioni di api. Lo sceriffo: “State in casa”. Il video. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Camion con bordo 30mila chili di alveari attivi si ribalta, 250 milioni di api in fuga: “Evitate la zona”

Scrive fanpage.it: Circa 250 milioni di api sono state liberate dopo che un camion con a bordo oltre 30mila chili di alveari attivi si è ribaltato nello stato americano ...

Si ribalta camion in Usa, allarme per fuga di 250 milioni di api

Secondo msn.com: (ANSA) - ROMA, 31 MAG - Circa 250 milioni di api sono fuggite da un camion ribaltato nello stato americano di Washington, scatenando l'allarme delle autorità che hanno invitato la popolazione a evitar ...