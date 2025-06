Eventi per Abio e Irene | consegna dei ricavati

Un grande successo per la solidarietà: gli assegni raccolti dalle iniziative della Uisp per Abio e Irene sono stati consegnati! Questo evento sottolinea l'importanza della comunità nell'affrontare sfide collettive. La collaborazione con associazioni come Fiab dimostra che insieme si può fare la differenza. Unisciti anche tu a questo trend di generosità e scopri come il tuo aiuto può trasformare vite!

Consegnati gli assegni con i ricavati delle iniziative organizzate dalla Uisp per Abio e per Irene, la giovane madre alle prese con un lungo iter riabilitativo. Una vera e propria unione di forze, sia tra le strutture di attività Uisp che con altre associazioni di promozione sociale come Fiab, con l’organizzazione di Bicincittà-Bimbimbici. Ad Abio, l’organizzazione che assiste i bambini in ospedale, è stato dato un assegno da 1000 euro, frutto della somma ricavata proprio da Bicincittà-Bimbimbici, da Arte in Festa e dalla ginnastica ritmica di via Uranio, mentre per Irene sono state raccolti 1215 euro date dalla somma del torneo di beach tennis organizzato per lei, dalla gara di calcio a 11 Montemazzano-Seggiano e dai corsi di ginnastica posturale e ginnastica dolce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eventi per Abio e Irene: consegna dei ricavati

Cerca Video su questo argomento: Eventi Abio Irene Consegna Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eventi per Abio e Irene: consegna dei ricavati; Sport e solidarietà a braccetto: la comunità grossetana raccoglie fondi per i bambini di ABIO e per Irene; Pomeriggio speciale alla Uisp: consegnati i ricavati per Abio e Irene. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Eventi per Abio e Irene: consegna dei ricavati

Riporta lanazione.it: Consegnati gli assegni con i ricavati delle iniziative organizzate dalla Uisp per Abio e per Irene, la giovane ...

Pomeriggio speciale alla Uisp: consegnati i ricavati per Abio e Irene

Secondo msn.com: GROSSETO – Un pomeriggio importante quello di giovedì 29 maggio alla sala “Osvaldo Faenzi”, con la consegna dei ricavati delle manifestazioni per ABIO e per Irene, la giovane madre cinigianese alle pr ...

Sport e solidarietà a braccetto: la comunità grossetana raccoglie fondi per i bambini di ABIO e per Irene

Riporta corrieredimaremma.it: Sport, cultura e solidarietà si sono intrecciati giovedì 29 maggio nella sala “Osvaldo Faenzi”, dove si è tenuta la cerimonia di consegna dei fondi raccolti in favore di ABIO Grosseto e di Irene, la g ...