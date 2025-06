Evade a 17 anni dal carcere minorile calandosi con le lenzuola

Un'evasione spettacolare scuote il mondo penitenziario italiano: un 17enne di Napoli riesce a fuggire dall'Istituto Penale per Minorenni "Fornelli" di Bari, creando un varco nel muro e calandosi con lenzuola annodate. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle carceri minorili, un tema sempre più attuale. Come possono le istituzioni garantire un ambiente sicuro e rieducativo? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa sorprendente vicenda.

Evasione clamorosa nella notte all'Istituto Penale per Minorenni "Fornelli" di Bari, dove un giovane detenuto di origine napoletana è riuscito a fuggire bucando il muro perimetrale della cella e calandosi all'esterno con delle lenzuola annodate. Lo rende noto il Conaippe – Confederazione Autonoma.

Bari, detenuto di 17 anni evade calandosi con le lenzuola: ha scavato un buco nel muro del carcere

17enne evade dal carcere minorile con le lenzuola. «Fuori lo aspettavano». Era in cella per omicidio

Evasione dal carcere minorile, si cerca un 17enne

