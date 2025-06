EUROSPIN stavolta l’ha combinata grossa | fatte fuori tutte le gelaterie d’Italia | Con 299 mangiate il gelato migliore di Italia

Eurospin ha fatto centro ancora una volta! Con la sua incredibile offerta a 2,99 €, il discount non solo sostiene il trend del gelato gourmet, ma lo rende accessibile a tutti. Un’occasione imperdibile per assaporare il dolce piacere estivo che fa impazzire gli italiani. Mentre le gelaterie storiche tremano, tu hai solo pochi giorni per gustare il miglior gelato d'Italia a un prezzo imbattibile. Non lasciartelo scappare!

Ennesima super offerta per pochi giorni in tutti gli Eurospin, il gelato a questo prezzo è davvero rarissimo. Eurospin nasce nel 1993 da un’intuizione di un gruppo di imprenditori della grande distribuzione. L’obiettivo era creare un discount con un forte focus sul prodotto a marchio proprio, garantendo qualità a prezzi competitivi. Le prime aperture si concentrarono nel nord-est Italia, segnando l’inizio di una crescita costante. Uno dei principali punti di forza di Eurospin risiede nella sua strategia di marca privata. Concentrandosi su prodotti a marchio proprio, l’azienda riesce a controllare l’intera filiera, dalla produzione alla vendita, ottimizzando i costi e offrendo prezzi accessibili senza compromettere la qualità. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - EUROSPIN stavolta l’ha combinata grossa: fatte fuori tutte le gelaterie d’Italia | Con 2,99 mangiate il gelato migliore di Italia

Leggi anche Pasta Eurospin, la comprate per il prezzo ma in realtà viene dall’azienda n. 1 in Italia - La pasta Eurospin, scelta per il suo prezzo conveniente, proviene dall'azienda leader in Italia, garantendo qualità e tracciabilità.

Cosa riportano altre fonti

“Contro il caro carburanti, usa il cavallo”: il marketing ironico di Eurospin (ma c’è chi lo ha fatto davvero)

Lo riporta greenme.it: Per andare a fare la spesa, Eurospin “consiglia” di usare il cavallo ... che per andare al lavoro (una birreria a Yssingeaux) ha scambiato la sua solita automobile con un cavallo.

Ha aperto i battenti “Eurospin”, prosegue l’opera di rivitalizzazione dell’area “ex Cose di lana”

Riporta lanazione.it: “Con questa inaugurazione” ha commentato il sindaco Fabrizio Innocenti “prosegue l’opera di rigenerazione di un’ampia area che lamentava diversi problemi. Il marchio che comincia oggi il ...