Europeo U17 Italia di Comotto fuori in semifinale ai rigori contro il Portogallo

Si spegne il sogno azzurro agli Europei U17: l'Italia esce in semifinale ai rigori contro il Portogallo, con la delusione che pesa soprattutto sul giovane Comotto del Milan, autore dell'errore decisivo. Questo evento riaccende i riflettori sulle promesse del calcio giovanile italiano, sempre più sotto pressione. La resilienza sarà fondamentale per risalire e trasformare questa esperienza in una lezione di crescita. Chi sarà il prossimo talento a brillare?

Si chiude con tanta delusione il sogno dell'Italia Under 17 agli Europei: il giovane Comotto del Milan sbaglia il rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Europeo U17, Italia di Comotto fuori in semifinale ai rigori contro il Portogallo

Cosa riportano altre fonti

Italia U17, 2-1 al Belgio e primo posto nel girone Europeo: ora semifinale col Portogallo, dove e quando; Euro U17, l'Italia di Comotto oggi gioca l'ultima del girone: è già qualificata; Europeo, Azzurrini impeccabili: 2-1 in rimonta al Belgio. Favo: Ci tenevano a chiudere il girone a punteggio pieno; Italia-Portogallo agli Europei Under 17, Azzurrini fuori ai calci di rigore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Europei U17, Italia-Portogallo 2-3 dcr: azzurrini sconfitti ai rigori

Segnala calciomagazine.net: Diretta Italia U17-Portogallo U17 di Giovedì 29 maggio 2025: raggiunta due volte nei regolamentari fallisce ben tre volte dal dischetto ...

Italia-Portogallo agli Europei Under 17, Azzurrini fuori ai calci di rigore

Da sport.sky.it: Finisce ai rigori il sogno dell’Italia Under17. In semifinale agli Europei di categoria, alla Arena Kombetare di Tirana (Albania), la selezione del ct Favo, campione in carica, s'arrende al Portogallo ...

Euro U17, l'Italia di Comotto qualificata alla semifinale: domani la sfida contro il Portogallo

Segnala informazione.it: Euro U17, l'Italia di Comotto qualificata alla semifinale: domani la sfida contro il Portogallo L'Italia U17 continua la sua corsa verso al difesa del titolo di Campione d'Europa conquistato l'estate ...