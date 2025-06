Europei di Canottaggio Italia ancora sul podio | le ammiraglie conquistano il bronzo

L'Italia continua a brillare nel canottaggio, conquistando il bronzo con le sue ammiraglie agli Europei di Plovdiv. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un segnale forte di come il nostro Paese stia investendo nel talento e nella preparazione in vista delle Olimpiadi. Con cinque medaglie complessive, l'azzurro dimostra di essere pronto a scrivere nuove pagine di storia: un trend da seguire con attenzione!

Plovdiv, 01 giugno 2025 – Si chiudono nel segno delle due ammiraglie maschile e femminile gli Europei Assoluti di Plovdiv (Bulgaria), primo atto internazionale del quadriennio della Nazionale di Canottaggio guidata dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici. Cinque medaglie per l’Italia che agli argenti dei due senza femminile (Laura Meriano, Alice Codato) e maschile (Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato), insieme al bronzo del singolista paralimpico Giacomo Perini, oggi aggiunge altri due terzi posti conquistati dall’otto femminile ( Clara Guerra, Elisa Mondelli, Stefania Gobbi, Giorgia Pelacchi, Silvia Terrazzi, Kiri English-Hawke, Laura Meriano ed Alice Codato, tim. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per gli Europei: tante novità a Plovdiv - L'Italia si prepara a brillare agli Europei di canottaggio 2025 a Plovdiv, Bulgaria, con un gruppo rinnovato di 11 equipaggi, inclusi atleti nel paracanottaggio.

